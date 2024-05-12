Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 01:15
Proje okuluna öğretmen ataması eşitlik ilkesine aykırı

Proje okulunda çalışan hiç kimsenin ataması yapılmadı. Birçok okul da norm olduğu halde boş kaldı. Resmen çakılı okulda çalışıyor olduk. Kılavuzda böyle bir açıklama yoktu. Anasaya nın eşitlik ilkesine aykırı bir atama yapıldı. Atamanın iptali için lütfen sendikanız ile iletişime geçiniz. Mağduriyetimizin ortadan kaldırılması için birileri sesimizi duymalı. Bu durum ile kimsenin haberi yok. Ben sendika ile görüştüm bakanlık ile iletişime geçileceğini söylediler.

Bizlerden başvuru alındığı halde değerlendirilmeye daha alınmadık


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Mayıs 2024 01:44

aynen bakanı aramışlar biraz önce:) selamı var

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