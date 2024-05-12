Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Mayıs 2024 01:26
Hava Kuvvetleri Istifa

Arkadaşlar herkese selamlar. Hava kuvvetleri nde çalışanlar bilir, istifalar sadece Ocak Şubat aylarında yapılabiliyor. Mecburi hizmetimi tamamladim , istifa etmek istiyorum fakat şu an dilekçe verirsem onaylanmayacak. Kuvvetten ayrılmanın kendini attırma disinda bir yöntemi varmidir? Bilen varsa yardımcı olursa çok memnun olurum.

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