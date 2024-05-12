3600 ek gösterge

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2024 10:19
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Silahlı güvenliklerin parasal haklarının geliştirilmesine engel olmak, toplumun güvenliği ve huzuru için büyük bir risk oluşturabilir. Silahlı kuvvetlerin etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri ve toplumun güvenliğini sağlayabilmeleri için gerekli olan haklar ve imkanlar sağlanmalıdır. Bu hakların sınırlanması veya engellenmesi, silahlı güvenliklerin motivasyonunu düşürebilir ve birlikte çalışma ortamlarında olumsuz etkiler yaratabilir. Bu sebeple, silahlı güvenlik personelinin haklarının korunması ve geliştirilmesi, hem bireylerin daha iyi hizmet verebilmesi hem de toplumun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi açısından son derece önemlidir.

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