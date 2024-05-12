KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 10:39
Mülakatta Fotosel Hatası

Golbasinda spor mulakatina girdim, hazir çık dendi hizli ve konsantre olmus sekilde başladım ağırlığın yarısında durdurular, fotosel başlamamış mı durmuş mu bisey olmuş anlayamadım , sonrasında 5 6 kisiden sonra çıkarttılar sinirdan kaldim, zaten yorgunluk olmustu sogudum vs. itiraz ettim durumu anlattim kabul etmediler , gittiğim kurstaki parkurla neredeyse ayniydi heyecan vs yapmadim kurstada hep 44 45 yapıyordum, sizce nasil bir yol izlemeyelim itiraz etme hakkimi arama sansim var midir ?

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