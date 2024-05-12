KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Mayıs 2024 11:09
suem muvazzaf

suem muvazzaf harçlık mı, maaş mı alır?


ByAstsubay
Memur
12 Mayıs 2024 12:12
Suem muvazzaf diye bir şey yoktur öncelikle bunu belirteyim ve hayır normal subay maaşı alır eğitim bitene kadar
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suem muvazzaf

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