Kamu Personeli \ Akademik Personel
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12 Mayıs 2024 12:10
Yeni Doçentlik Kriterleriyle İlgili kafa karıştıran sorular ve CEVAPLARI
Arkadaşlar lütfen yeni doçentlik Kriterleriyle ilgili net olmayan konularla ilgili sorularımızı paylaşalım. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlarda cevaplasınlar. Böylece çoğu muğlak konuda netliğe kavuşmuş olacaktır.

MüallimNaci
Şef
12 Mayıs 2024 12:13
Arkadaşlar bir arkadaşımız doçentliğe başvuracak konuyla ilgili 8 sorusu var? Lütfen bu konuyla ilgili tecrübesi olan arkadaşlar cevaplarını paylaşabilir mi? doçentliüe başvuracak çoğu arkadaş için yol gösterici olacak. 1. Bazı dergiler bazı alanlarda Q1 bazı alanlarda Q2 veya farklı Q gösteriyor. Burada biz hangi Q değerini seçeceğiz? Doğrudan başvurduğumuz alan yoksa sorun olur mu? 2. Tezden üretilmiş yayın için danışman hocam beni ikinci yazar olarak göstermiş ve üç yazar var SCI bir dergi ben kaç puan alırım? 3. Ben Milli eğitimde biyoloji öğretmeniyim formasyon dersi kapsamında üniversite tarafından bize staj için öğrenci gönderiliyor. Burada yaptığımız öğrenci danışmanlığı ders verme kriteri yerine geçer mi?(Hocam ders verme şartı üniversite dışında çalışan bir kişinin doçent olmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Buda hukuken eğitim hakkını kariyer hakkını engelleyen bir durumdur. Hocam bu maddenin kaldırılması gerekmiyor mu? Kaldırılır mı?) 4. Hocam ben UV- Spektrofotometre cihazının özellikleri ve kullanım alanıyla ilgili bir kitap bölümü yazdım. Benim yazdığım bu kitap bölümünden puan alabilir miyim? Kitapta biyoloji dışında farklı disiplinlerde özellikle fen ve mühendislik alanlarıyla ilgili bölümler de var. 5. Üniversite dışındaki kuruluşlarla yaptığım ve benimde araştırmacı olduğum proje var. Bu projeyle ilgili doçentlik sistemine nasıl bir belge sisteme yüklemeliyim. Bunun örnek bir formatı var mı? 6. Bilimsel toplantının (kongre)online yapılmış olması sorun oluşturur mu? Ayrıca (Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde, kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur.) görevlendirme belgesini yüklememiz lazım mı? Yüklememiz zorunluysa nasıl temin edeceğiz. Yayınlanmış bildiri komitesinin kopyasını sisteme yüklemek yeterli olur mu? 7. TR Dizin kapsamındaki dergide yayımlanmış makale dergi abonelik ücreti alıyorsa doçentlik başvurusunda sorun olur mu? 8. TR Dizin kapsamındaki dergide yayımlanmış makale yayın giderlerinin karşılanması amacı ile ücret alınıyorsa doçentlik başvurusunda sorun olur mu?

MüallimNaci
Şef
12 Mayıs 2024 12:42
TR dizinde yayımlanmış bir makale TR dizin kapsamında olup editörlük vb. ücret olan dergiler var. TR dizinde yayımlanmış bir makale şaibeli-yağmacı bir makale olabilirmi? TR dizin kapsamında yayımlanmış tüm makaleler yağmacı olmayan makaleler statüsünde mi kabul ediliyor.
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