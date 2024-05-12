Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


12 Mayıs 2024 12:10
Anket! Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği öğrencileri tarafından becayiş yapmak isteyen

https://forms.gle/7N7ueJ7MTjByf2Sm9

Çok Yazılan Konular

Son iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Kendime park yapıcam..kumda oynıcam...2Kısa zamanda evlenmek istiyorum..

Sözlük

bulutlu ve yağmurlu bir gün 1 maymunlar cehennemi 2024 2 paranın değer kaybetmesi 2 grup manga 1 gloria stuart 1 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 3 hammurabi kanunları 2 görkem 1 gözlüksüzlük özlemi 1 aurora borealis 1

Son Haberler

Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandıCari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdiKamuda tasarruf paketi açıklanıyorBorsa haftaya yükselişle başladıMİT'ten HPG sözde sorumlusuna nokta operasyon

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?