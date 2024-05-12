yorum düzenleme

Memurlar net yönetimine bir önerim var yorumculara yorum silme ve düzenleme sistemi getirilmeli . Bu platformda her görüsten insan var insanlar görüslerini yazarken bazen o anlık duyguyla ya da sinirle karsı tarafı üzebilecek kırabilecek ya da davalık olabilecek seyler yazabiliyorlar iki dk sonra ya keske öyle yazmasaydım kalbini kırdım bana yakısmadı diye düsünüyor ama iş isten gecmis oluyor eğer yorumu düzenle ya da sil butonu olursa herkes yorumunu düzenleyebilir ya da silebilir hem de gereksiz kavgaların önüne gecilir