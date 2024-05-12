Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 13:01
yorum düzenleme

Memurlar net yönetimine bir önerim var yorumculara yorum silme ve düzenleme sistemi getirilmeli . Bu platformda her görüsten insan var insanlar görüslerini yazarken bazen o anlık duyguyla ya da sinirle karsı tarafı üzebilecek kırabilecek ya da davalık olabilecek seyler yazabiliyorlar iki dk sonra ya keske öyle yazmasaydım kalbini kırdım bana yakısmadı diye düsünüyor ama iş isten gecmis oluyor eğer yorumu düzenle ya da sil butonu olursa herkes yorumunu düzenleyebilir ya da silebilir hem de gereksiz kavgaların önüne gecilir


Memleketinogretmeni
Şef
12 Mayıs 2024 15:02

Bir de aynı başlık 3 kere açılıyor bakan yok.Haber oluşturmak için muhalif ve kavgacı tutumla yorum yazanların da bizzat editörler olduğunu düşünüyorum.


b3rn4
Müsteşar
12 Mayıs 2024 15:04

Verdiğimiz oyu da geri alabilmeliyiz. Yanlışlıkla oy verebiliyoruz. Okuduğumuz konulara tekrar tıklayınca otomatik olarak okunmamış son mesaja gitmeliyiz... gibi gibi artırılabilir. Forum olarak eksiği çok.

Toplam 2 mesaj

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