Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Mayıs 2024 13:04
Engelli öğretmen bir okulun kadrosuna nasıl geçer?

Tamam da ben kendi ilçemde kalmak istiyorum. O yüzden mazeret peki işime yaramıyor.


ogretmenciik
12 Mayıs 2024 13:05

Kadrom ilçede. Norm fazlası olarak bir okulda çalışıyorum. Mazerette kendi ilçem yoktu yarıyılda. İl içi yarın başlıyor ama adaylığım kalkmadığı için başvuramayacağım sanırım Aralık'taki norm fazlası atamalarını mı beklemem gerek? Kendi ilçemdeki bir okula kadrolu olarak nasıl geçerim? Dilekçe ile oluyor mu boşluk varsa ? Cevap veren olursa çok sevinirim.

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