Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 13:24
Miras ile ilgili bilgisi olan

merhaba arkadaşlar arsayla ilgili bir şey sorcam bilgisi olan yazarsa sevinirim bundan yaklaşık 12sene önce bi tarla aldım kredi çekip alırken tarlayı babam üstüne almıştı bende ondan bir sene sonra aldım miras konusunda kardeşlerim dava açabilirmi miras kaçırma gibi.. babamdan alırken satış yapmamıştık direk üstüme almıştım.


yıldız24
Aday Memur
12 Mayıs 2024 14:40
aradan 20 yılda geçse hak iddia eder satış olması gerekiyor

Tire 1922
Aday Memur
12 Mayıs 2024 17:45

Miras konusunda satıs gösterdınse süre yok bozulur ama bagıs bozulamaz


Brse
Aday Memur
12 Mayıs 2024 20:08

Tasarrufun iptali davası açabilirler


Brse
Aday Memur
12 Mayıs 2024 20:11

Baba hayatta iken ,noter huzurunda bir belge alabilirsin .ileride sıkıntı olmaması için


secret.lifee
Daire Başkanı
12 Mayıs 2024 21:15

Baban sana bağış yapsın satış değil


hayatyasin
Aday Memur
12 Mayıs 2024 23:10

Bağış yapmasa mutlaka elinden gider.

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