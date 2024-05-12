Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 13:24
MİRAS KONUSU

merhaba arkadaşlar arsayla ilgili bir şey sorcam bilgisi olan yazarsa sevinirim bundan yaklaşık 12sene önce bi tarla aldım kredi çekip alırken tarlayı babam üstüne almıştı bende ondan bir sene sonra aldım miras konusunda kardeşlerim dava açabilirmi miras kaçırma gibi.. babamdan alırken satış yapmamıştık direk üstüme almıştım.


yıldız24
Aday Memur
12 Mayıs 2024 14:40
aradan 20 yılda geçse hak iddia eder satış olması gerekiyor
Toplam 1 mesaj

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