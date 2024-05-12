Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 13:26
il dışı atama

İl dışı atamada Çanakkale , Muğla , İzmir , Antalya ve Yalova gibi yerleşim yerleri 3 yıl kapsamında olmamalıdır


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Mayıs 2024 14:09

Niye sen istiyorsun diye mi :)

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulları sonucuProje okullarına öğretmen alımıNeden il içi yer değiştirme hakkımız engelleniyor ?İş bırakma eylemine katılanların ismi alındı mı?MEB GYS Tercihİş bırakma. İmişMaarif eğitimiZorunlu Eğitim Acilen KaldırılmalıdırSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikProje okullarına puana göre mi atama yapıldı?

Sözlük

yağmur damlalarından elektrik üretMek 1 nasılsın 1 aristokrasi 1 Raman Dağı 1 şu an çalan şarkı 1 iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 1 kıvılcımı kora çeviren 1 yapı market 1 Bugün olanlar 6 mobil sözlük 1

Son Haberler

Türk balı 4 ayda 11,5 milyon dolar kazandırdıKamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacakİstanbul barajlarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 82,93 olduOlası depremlere karşı yapılarda nemlenme uyarısıGüneş enerjisi kurulu gücünde rekor artış

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?