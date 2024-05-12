Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 13:28
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursu

İstanbul Ataşehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İlköğretim Sosyal Bilgiler (5-7) ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programları Eğitici Eğitimi Kursu için 13-17 Mayıs'ta görevlendirme yapılmış. Eğitici eğitiminin diğerlerinden farkı nedir? Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü hakkında bilgisi olan var mı? 3 kişilik odalarda kalınacakmış, yorumları da çok iç açıcı değil

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