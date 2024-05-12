Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 14:03
Okullar 3 hafta erken kapanacak

Okullar 3 hafta erken kapanacak


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Mayıs 2024 14:09

Takmış 3 e :)


Gandalflotr
Aday Memur
12 Mayıs 2024 14:13

Kaynak sol lob mu:)))


bahçesaray
Memur
12 Mayıs 2024 14:57
son haftayı etkinlik yapılacak diye direk silmiş

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
12 Mayıs 2024 15:00

O zaman yazılılar iptal. Çünkü liselerde yazılılar son üç haftanın içinde.

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