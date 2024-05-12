KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Mayıs 2024 14:45

Gençlik ve Spor Bakanlığında müsabaka görevlerinin adaletli ve şeffaf yazıldığını düşünüyor musunuz?
Gençlik ve Spor Bakanlığında müsabaka görevlerinin adaletli ve şeffaf yazıldığını düşünüyor musunuz?

Bu ankete 33 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Gençlik ve Spor Bakanlığında müsabaka görevlerinin adaletli ve şeffaf yazıldığını düşünüyor musunuz?

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