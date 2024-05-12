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Editörler : F16 Gökçen


12 Mayıs 2024 15:09
2.üniversite

Merhabalar 2.üniversite olarak anadolu veya ataaöfün bilgisayar programcılığı okumaı düşünüyorum.

şöyle bir soru sormak istiyorum

İkisinden de kredi alabiliyorum.

İkisinden en fazla kaç kredi alabiliyoruz.Daha doğrusu 2 yıllık önlisans programı 1 yılda fazla ders alarak bitirebilir miyim?

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