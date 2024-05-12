Kamu Zararı Öğretmen Görevlendirme

Yazdım yine yazıyorum bakanlıktaki bir yetkili görür umarım. Milli Eğitim müdürlüklerinde boş yere öğretmen görevlendiriliyor tamam bir kısmı gerekli proje vs. İçin ama diğer kısmı lüzumsuz dışarıda ticaretlerine bakıyorlar görevlerine gelmiyorlar okuldaki kadroları gereksiz yere dolu görünüyor devlete zarar atama bekleyen adaya zarar herşeye zarar maaş ve ek ders alıyorlar ne yapıyorlar koca bir hiç iptal edilmeli bu görevlendirmeler

Yazdım yine yazıyorum bakanlıktaki bir yetkili görür umarım. Milli Eğitim müdürlüklerinde boş yere öğretmen görevlendiriliyor tamam bir kısmı gerekli proje vs. İçin ama diğer kısmı lüzumsuz dışarıda ticaretlerine bakıyorlar görevlerine gelmiyorlar okuldaki kadroları gereksiz yere dolu görünüyor devlete zarar atama bekleyen adaya zarar herşeye zarar maaş ve ek ders alıyorlar ne yapıyorlar koca bir hiç iptal edilmeli bu görevlendirmeler