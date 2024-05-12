KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 16:26
Polislik ve Kktc

Kıbrısta Merit Royal gazinoda çalışıcam. Bu durum Türkiyexe polisliğe engel olur mu? Net bilen var mi? Ya da daha önce bunun gibi çalışmış ve polis olan var mi?

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