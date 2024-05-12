Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2024 19:18
Acil yardim edin arkadaslar lutfenn

Askeri personelim esim 10 gun once evi terk edip gitti ve bugun ogrendim benim bilgim ve iznim olmadan e devlet hesabima giris yapip bazi bilgiler almis ne yapmaliyim suc degil mi bu ?

Çok Yazılan Konular

Biraz Dertleşelim. Vakıfbank promosyon güncellemesiHavuz TayiniKesinleşme kararı2024 yılı havuz tayinleriVakıfbank karıÜcretsiz izne ayrılan kadrolu personelin eşine eş yardımı yapılır mı maddede maas almaması diyor sigTayin de komisyonun görüş bildirme yetkisi oluyor mu?Boşanma Nedeniyle Tayin Hakkındamübaşir unvan değişikliği

Sözlük

Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 3 kalp çarpıntısı 1 kutup ayısı 1 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 1 Her filme başlık açmak 4 fener ağlama 1 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 1 aurora borealis 1 güne bir söz bırak 2 öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 1

Son Haberler

Tuzun sinsi tehlikesi: Mide kanseri riski artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyorSüper Lig'de kritik akşam: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?