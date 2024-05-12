Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 19:38
TAYİNLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?
Artık cuma günleri tayinler açıklanır muhabbetti yok. Haftanın herhangibir günüde açıklanabilir. Duyumları yorumları bu başlıkta toplayalım arkadaşlar. Bol balonlar (=

xyztm
Aday Memur
12 Mayıs 2024 19:52
Ne zaman yaaa,usandim beklemekten.secim yok,deprem atamasi yok,aciklansin artik yaa

Brse
Aday Memur
12 Mayıs 2024 20:07

15 Mayıs ile 15 Haziran arasi


KingDrummer
Şef
12 Mayıs 2024 20:08

Tayinler ile ilgili duyumlar aşağıdaki konu altında yapılıyor. Tek başlıktan devam edelim. Tek bir konuda tüm yorumları okuyabilelim.

https://forum.memurlar.net/konu/2562522/43.sayfa

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