Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mayıs 2024 19:59
Ucretsiz izin

Merhaba 5 yılımı doldurmuş hemsireyim ucretsiz izne cikmak istiyorum 6 aylığına, hastanenin izin vermeme ihtimali var mı? Onay verirken neye göre veriyorlar bilen yada tecrübe eden varsa aranızda yazabilir mi rica etsem


afilun
Memur
12 Mayıs 2024 22:50

Bu izin de idarenin takdir hakkı var. Fakat ücretsiz izin verilmeyen kişiye denk gelmedim

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