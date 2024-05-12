Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mayıs 2024 20:05
Asmden hastaneye geri dönüşte maaş

Geri döndüğümüzde hastanenin yatıracağı ilk maas ne kadar oluyor?

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