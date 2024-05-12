Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mayıs 2024 20:28
İcra faizine itiraz

Arkadaşlar banka borcunu ödeyemedim. İcralık oldum icra faizi yüzde 60 üzerinden açılmış. İtiraz etsem faize sonuç değişir mi. Faiz oranı üzerinden.?


hayatyasin
Aday Memur
12 Mayıs 2024 23:09

İtiraz süresini kaçırmamak en önemlisi. 15 gündü sanırım.

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