polis okulu mezunları diploma

polis okulundan mezun olunca verilen diploma nedir ? yani bölüm olarak ne yazıyor onu merak ediyorum. eğer mezun olur da ilişiğim kesilirse memurluklara başvurmak istiyorum bu sebeple şimdi pmyodayim.

polis okulundan mezun olunca verilen diploma nedir ? yani bölüm olarak ne yazıyor onu merak ediyorum. eğer mezun olur da ilişiğim kesilirse memurluklara başvurmak istiyorum bu sebeple şimdi pmyodayim.