KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 20:36
Polis okulu mezunlarına verilen diploma

polis okulundan mezun olunca verilen diploma nedir ? yani bölüm olarak ne yazıyor onu merak ediyorum. eğer mezun olur da ilişiğim kesilirse memurluklara başvurmak istiyorum bu sebeple şimdi pmyodayim.


Baypar
Şube Müdürü
12 Mayıs 2024 22:12

Üniversite diploması gibi bir diploma veriliyor. Diploma tek başına işe yaramıyor. ESS yi başarıyla tamamlaman gerekiyor. ESS yi başarıyla tamamlamayan adaylar atanamaz. Sadece diploma verilir.


Polissskızz
Aday Memur
12 Mayıs 2024 22:17
Onu biliyorum benim saglik sebebiyle ilişiğim kesilecek bu yüzden mezun olunca düz memurluklara başvurmak istiyorum aldığımız eğitimlere göre diplomada herhangi bir alan yazmıyor mu
Baypar, 4 saat önce

Üniversite diploması gibi bir diploma veriliyor. Diploma tek başına işe yaramıyor. ESS yi başarıyla tamamlaman gerekiyor. ESS yi başarıyla tamamlamayan adaylar atanamaz. Sadece diploma verilir.


mert6223
Aday Memur
13 Mayıs 2024 01:10
Hocam özel değilse önceden olan bir rahatsızlıktan dolayı mı mezun olamıyorsunuz?
Polissskızz, 4 saat önce
Onu biliyorum benim saglik sebebiyle ilişiğim kesilecek bu yüzden mezun olunca düz memurluklara başvurmak istiyorum aldığımız eğitimlere göre diplomada herhangi bir alan yazmıyor mu
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