Polis okulu mezunlarına verilen diploma

Onu biliyorum benim saglik sebebiyle ilişiğim kesilecek bu yüzden mezun olunca düz memurluklara başvurmak istiyorum aldığımız eğitimlere göre diplomada herhangi bir alan yazmıyor mu

Onu biliyorum benim saglik sebebiyle ilişiğim kesilecek bu yüzden mezun olunca düz memurluklara başvurmak istiyorum aldığımız eğitimlere göre diplomada herhangi bir alan yazmıyor mu