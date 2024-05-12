Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 21:50
Başöğretmenlik 35 yıl olmalı
böylesine dolu dolu bir ünvanın verilmesi gereken min süredir. dikkate alınması gerekir.

Entellektüelizm
Şube Müdürü
12 Mayıs 2024 22:03
yok yok Atatürk'ün başöğretmen olduğu yaşa gelen öğretmenler başöğretmen olsun.

bulaşşıkk
Memur
12 Mayıs 2024 22:09

Mezarda başöğretmenliğe hayırrrrr


araftaki vatandaş
Şef
12 Mayıs 2024 22:11
hepimiz birimiz, birimiz yaşlılarımız için.
bulaşşıkk, 1 saat önce

Mezarda başöğretmenliğe hayırrrrr

Toplam 3 mesaj

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