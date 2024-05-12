Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Mayıs 2024 23:23
Öğretmen Akademisi ve 4 dönem eğiitm

Öğretmenlik Meslek Kanun taslağına göre;

Yeni başlayacak öğretmen Akademide eğitime alınacak. Eğitim 4 dönem olacak. Bu süre boyunca öğretmen adayları 30 bin gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımı oranında maaş alacak. Bugün itibariyle bu tutar 22 bin lira maaş anlamına geliyor. İlk uygulamaya 1/9/2025 tarihinde başlanacak.

Kaynak: @edipuzen

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