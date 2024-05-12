Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2024 23:31
İdari dava avukat önerisi

EGM ile ilgili davalara bakan güvenilir sağlam avukata yönlendirebilecek var mı ?


Brse
Aday Memur
12 Mayıs 2024 23:49

Kendin takip et


Brse
Aday Memur
12 Mayıs 2024 23:50

Kendin takip et.devrem . Avukatların dini imanı para.


rewange02
Aday Memur
13 Mayıs 2024 03:22
egm vs bilmiyorum ama benim güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti. dava açtım ve kazandım. en kisa zamanda avukat bulmanızı öneriyorum. kesinlikle kendiniz ilgilenemezsiniz. hayattan tecrübe ettiğim şey şu ki en ucuzu avukat tutmak. aksi halde üç kurus vermemek için meslekten bile olabiliyorsunuz

Mahirtas-
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:15

Hangi avukat hocam yani siz kendi memleketimden olsun tanıdık mi diyorsun EGM davalarına bakan polis mevzuat var bildiğim sizde mi ona verdiniz davanizi

rewange02, 9 saat önce
egm vs bilmiyorum ama benim güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti. dava açtım ve kazandım. en kisa zamanda avukat bulmanızı öneriyorum. kesinlikle kendiniz ilgilenemezsiniz. hayattan tecrübe ettiğim şey şu ki en ucuzu avukat tutmak. aksi halde üç kurus vermemek için meslekten bile olabiliyorsunuz

rewange02
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:29
ben kendi oturduğum memleketten bir avukatla anlaştım ve sagolsun çok hızlı bir şekilde çözdü işimi. dilerseniz sizi yonlendirebilirim. hocam kesinlikle kendiniz uğraşmayın ve herhangi iyi bir avukat ile görüşün . adamların isi bu . avukat tutmamak çok pahalıya patlayabilir ve hayatınız alt üst olabilir. umarım en kısa zamanda işiniz çözülür
Mahirtas-, 2 saat önce

Hangi avukat hocam yani siz kendi memleketimden olsun tanıdık mi diyorsun EGM davalarına bakan polis mevzuat var bildiğim sizde mi ona verdiniz davanizi

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