İdari dava avukat önerisi

egm vs bilmiyorum ama benim güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti. dava açtım ve kazandım. en kisa zamanda avukat bulmanızı öneriyorum. kesinlikle kendiniz ilgilenemezsiniz. hayattan tecrübe ettiğim şey şu ki en ucuzu avukat tutmak. aksi halde üç kurus vermemek için meslekten bile olabiliyorsunuz

egm vs bilmiyorum ama benim güvenlik soruşturması olumsuz gelmişti. dava açtım ve kazandım. en kisa zamanda avukat bulmanızı öneriyorum. kesinlikle kendiniz ilgilenemezsiniz. hayattan tecrübe ettiğim şey şu ki en ucuzu avukat tutmak. aksi halde üç kurus vermemek için meslekten bile olabiliyorsunuz