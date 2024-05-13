Kadrolu Memurum uyarı cezam var öğretmenliğe atanmamda sıkıntı oluşur mu?

10. yılı yılı doldurunca şube müdürü olmak istersiniz ve de onun şartlarnda şu kadar zaman diliminde bir ceza almamış olmak yazar, almış olduğunuz ceza şube müdürü olmanıza engel olabilir sadece.

10. yılı yılı doldurunca şube müdürü olmak istersiniz ve de onun şartlarnda şu kadar zaman diliminde bir ceza almamış olmak yazar, almış olduğunuz ceza şube müdürü olmanıza engel olabilir sadece.