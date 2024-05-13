Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 00:04
Kadrolu Memurum uyarı cezam var öğretmenliğe atanmamda sıkıntı oluşur mu?

Arkadaşlar merhaba, sadece bilgili olanlar cevaplarsa sevinirim. Kadrolu memurum fakat bir disiplin cezam var, öğretmenliğe geçeceğim. güvenlik soruşturmasında çıkar biliyorum fakat bu benim atamama engel teşkil edebilir mi? kanunda böyle bir maddeye rastlamadım.


hercaiii1234
13 Mayıs 2024 00:44
Öğretmenlik mesleği de 657'ye tabi bir devlet memurluğudur. Şuan devlet memuru olduğunuzu yazmışsınız, şuan memuriyetinize engel teşkil etmeyen şey öğretmenliğe geçince de olumsuz bir durum oluşturmaz.

hercaiii1234
13 Mayıs 2024 00:48
10. yılı yılı doldurunca şube müdürü olmak istersiniz ve de onun şartlarnda şu kadar zaman diliminde bir ceza almamış olmak yazar, almış olduğunuz ceza şube müdürü olmanıza engel olabilir sadece.
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