Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Mayıs 2024 00:08
İç kaynaktan hukuk sınıfı subaylığa geçiş hk.

Bu hak hangi sınıf personellere tanınıyor ve subay-astsubay fark etmeksizin başvuruda bulunulabiliyor mu? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Kara kuvvetleri 2024 tayinKara kuvvetleri tayinleri 2023Dzkk tayinHava Kuvvetleri IstifaTSK dan jandarmaya geçişYolluk ucretiYan ödeme kararnamesi emniyet ve tsk personeliOyak 64. Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 Nema Oranı tahminleri???dayım şehit sayılırmı

Sözlük

gloria stuart 1 güne bir söz bırak 2 Raman Dağı 1 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 1 gözlüksüzlük özlemi 1 paranın değer kaybetmesi 2 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 görkem 1 yapı market 1 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 3

Son Haberler

Memurun 'kurumunca kabul edilebilir bir mazeretine' ilişkin önemli karar13 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı'Ayasofya davası'nı kazanan İsmail Kandemir vefat etti

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?