Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 08:55
Yeni seçilen belediye başkanının memuru başka görev vermesi hk.

Merhaba arkadaşlar, bir ilçe belediyesinde 6/1 derecesinde teknik hizmetler sınıfı mühendis kadrosundayım. Belediye başkan beni tahsildar olarak görevlendirmek istiyor. Bu kanunen mümkün mü? Bununla ilgili neler yapabilirim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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