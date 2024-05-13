Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 09:41
2024 İstanbul durdurma kabul olur mu

2023 atama yılında Doğu ilinden İstanbul iline atamam çıktı durdurma ile 1 yıl durdum

bu senede durmak istiyorum sizce kabul olur mu geçen yıl herkes gidersin durdurma kabul olmaz İstanbul çeker dediler ama İstanbul çekmedi bu yılda herkes yine durdurma red olur diyor

Tecrübeli kişiler yorum yaparsa memnun olurum

Durdurma sebebim sağlık

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