Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 09:41
İstanbul 2. durdurma kabul olur mu?

2023 atama yılında Doğu ilinden İstanbul iline atamam çıktı durdurma ile 1 yıl durdum

bu senede durmak istiyorum sizce kabul olur mu geçen yıl herkes gidersin durdurma kabul olmaz İstanbul çeker dediler ama İstanbul çekmedi bu yılda herkes yine durdurma red olur diyor

Tecrübeli kişiler yorum yaparsa memnun olurum

Durdurma sebebim sağlık


Kendidünyasında
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:43

Tekrar durdurmalar kabul olmaz mı ne diyorsunuz arkadaşlar doğudan batıya


Alemdarali
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 11:46
senin il emniyet müdürün ilişik kesin demedikten sonra kalırsın devrem
Kendidünyasında, 1 saat önce

Tekrar durdurmalar kabul olmaz mı ne diyorsunuz arkadaşlar doğudan batıya


Bazıgünler
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:41
Senin İl Emniyete Bağlı bütün insiyatif.
Toplam 3 mesaj

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