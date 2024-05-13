Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 09:45
Kamuda uzmanlıktan öğretim görevliliğine geçiş yapılır mı?

Merhabalar arkadaşlar. Doktorasını tamamlamış kamuda uzmanlık yapan biri sizce öğretim görevliliğine geçiş yapmalı mıdır? Büyük kararsızlık yaşıyorum. Doktor öğretim üyesi kadrosu bulmak oldukça güç. Öğretim görevlisi maaşları da uzmanlıktan düşük. Ancak akademik ideallere de sahip biriyim. Siz olsanız ne yapardınız?


ugur1104
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 10:24

Akademik idealleriniz olduğunu söylediğiniz için geçmenizi tavsiye ederim. Bu durumda alanınızda yayın yapabilecek durumda olmanız lazım. Birkaç sene sıkı çalışarak doçentliğe geçiş yapabilirseniz daha kolay kadro bulursunuz.

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