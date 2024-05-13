il içi atama hakkım var mı?

merhaba hocalarım geçen sene Şubat ayında norm fazlası olduğum için tercih yapmak zorunda kaldım ve başka bir okula tayinim çıktı. Norm fazlası olduğum okulda 2.5 sene çalışmıştım ve şu an geldiğim okulda bir seneyi geçti. Norm fazlası olarak başka okula geçtikten sonra il içi tayin hakkım var mı? şu an bana menü görünmüyor. Ben hakkım olduğunu düşünüyordum :(

merhaba hocalarım geçen sene Şubat ayında norm fazlası olduğum için tercih yapmak zorunda kaldım ve başka bir okula tayinim çıktı. Norm fazlası olduğum okulda 2.5 sene çalışmıştım ve şu an geldiğim okulda bir seneyi geçti. Norm fazlası olarak başka okula geçtikten sonra il içi tayin hakkım var mı? şu an bana menü görünmüyor. Ben hakkım olduğunu düşünüyordum :(