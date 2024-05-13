Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 09:54
il içi atama hakkım var mı?
merhaba hocalarım geçen sene Şubat ayında norm fazlası olduğum için tercih yapmak zorunda kaldım ve başka bir okula tayinim çıktı. Norm fazlası olduğum okulda 2.5 sene çalışmıştım ve şu an geldiğim okulda bir seneyi geçti. Norm fazlası olarak başka okula geçtikten sonra il içi tayin hakkım var mı? şu an bana menü görünmüyor. Ben hakkım olduğunu düşünüyordum :(

sanatogretmeni
Aday Memur
13 Mayıs 2024 09:58

Mebbis'te sistem açılırsa deneyin hocam. Zaten yapamazsanız mebbis uyarı verir başvuru yapmanız mümkün değildir diye.


AtheusMagnus
Aday Memur
13 Mayıs 2024 10:05

Sistem ne zaman açılır acaba?


sanatogretmeni
Aday Memur
13 Mayıs 2024 10:07

açılması gerekiyor artık saat 10

AtheusMagnus, 26 dk. önce

Sistem ne zaman açılır acaba?

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