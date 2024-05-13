Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mayıs 2024 09:55
eş durumu tayini
15 Nisan'da verdiğimiz dilekçe hala bakanlıkta bekliyor böyle işgüzarlık olmaz insanlar düzen kuracak evi taşıyacak milletin keyfini bekliyoruz telefonlara bakmıyorlar iyice çiftlik olmuş bakanlık

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