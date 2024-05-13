Sağlık Kurulu Heyet Karşısına Çıkmadım

Arkadaşlar merhaba, bu konuda çok başlık açtığımın farkındayım , kusura bakmayın.

Sağlık Kurulu raporu işlemlerim bitti ama raporum henüz çıkmadı. Onu bekliyorum . Ancak ben bir kurulun ya da heyetin karşısına çıkmadım .

Yaptığım araştırmalara göre en son bir heyetin karşısına çıkıyormuşuz galiba. Kimse bana heyetin karşısına çık demedi. Bu normal midir?