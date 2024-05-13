KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 09:59
Sağlık Kurulu Heyet Karşısına Çıkmadım

Arkadaşlar merhaba, bu konuda çok başlık açtığımın farkındayım , kusura bakmayın.

Sağlık Kurulu raporu işlemlerim bitti ama raporum henüz çıkmadı. Onu bekliyorum . Ancak ben bir kurulun ya da heyetin karşısına çıkmadım .

Yaptığım araştırmalara göre en son bir heyetin karşısına çıkıyormuşuz galiba. Kimse bana heyetin karşısına çık demedi. Bu normal midir?

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