Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mayıs 2024 10:15
Ömk da 20 yılını doldurana ayrıcalık yapılma ma lı!!

20 yılını dolduran, 16 yılını dolduran beklemeden başöğremen olmamalıdır. Kanun birine ayrı diğerine ayrı olmamalı

Nedenlerimi özetliycem ama ondan önce bir konuyu belirticem, aylardır başöğretmen başlığı açıyorum kimse destek vermiyor derken, birden 10 tane başlık açıldı, meğerse konu bizim kendileriyle aynı zamanda başöğretmen olmamızı istemiyorlarmış

Şimdi gelelim itiraz sebebime, bir kanun düzenlenirken geçmişe yürütemezsiniz, bundan sonraki hukuksal düzeni belirlemektir amaç

Size haksızlık olacağını idda ediyorsunuz ama bir haksızlık yok çünkü siz 10 yıllık öğretmenken sizden çok maaş alan yoktu bu da bir haksızlık olmadığını gösteriyor

Şu an siz beklemeden baş öğretmen olursanız benden 10 yıl fazla maaş alacaksınız, asıl haksızlık bu

Biraz samimi ve dürüst olsaydınız süre kısalsın isterdiniz


cemol
Genel Müdür
13 Mayıs 2024 10:25

8+8 LE BAŞ ÖĞRTEMEN OLMAYI CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM. lakin biri 16. yılında biri 34. yılında baş yapılacaksa kimse buna doğrudur diyemez. tamam 16. yılında olanlar olsun lakin 16 nın üstündekiler mesala 26 yıllık uzman öğrtemen 34. yılında baş yapılırsa hem bu dünyada hem öbür tarafta uygulayıcılara hesabı sorulur


Prettypelin
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 10:26

Kanun geçmişe yürümez o zaman beni de 2 yıllık uzman saysınlar 8. Yılımda uzman olsaydım 2 yıllık uzman olacaktım, bunu sonu yok, herkese eşit olmalı kanun


NikimNik48
Aday Memur
13 Mayıs 2024 10:28

Bu şahsa cevap verenin kendisine saygısı yoktur. Bu kadar basit


Prettypelin
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 10:29

20 yılın doldurana yapılan bir haksızlık yok, algı yapıyorsunuz, bugüne kadar sizden çok maaş alan kimse yoktu, size yapılan bir haksızlık yok, ama şuan ben sizden düşük maaş alacağım bu bize haksızlık olur

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