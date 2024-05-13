Ömk da 20 yılını doldurana ayrıcalık yapılma ma lı!!

20 yılını dolduran, 16 yılını dolduran beklemeden başöğremen olmamalıdır. Kanun birine ayrı diğerine ayrı olmamalı

Nedenlerimi özetliycem ama ondan önce bir konuyu belirticem, aylardır başöğretmen başlığı açıyorum kimse destek vermiyor derken, birden 10 tane başlık açıldı, meğerse konu bizim kendileriyle aynı zamanda başöğretmen olmamızı istemiyorlarmış

Şimdi gelelim itiraz sebebime, bir kanun düzenlenirken geçmişe yürütemezsiniz, bundan sonraki hukuksal düzeni belirlemektir amaç

Size haksızlık olacağını idda ediyorsunuz ama bir haksızlık yok çünkü siz 10 yıllık öğretmenken sizden çok maaş alan yoktu bu da bir haksızlık olmadığını gösteriyor

Şu an siz beklemeden baş öğretmen olursanız benden 10 yıl fazla maaş alacaksınız, asıl haksızlık bu

Biraz samimi ve dürüst olsaydınız süre kısalsın isterdiniz