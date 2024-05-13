Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 10:41
nas tayini hakkında

nas tayininde yozgat yada adanayı yazan arkadaşlar oldumu (cte katibi olarak)

Çok Yazılan Konular

Biraz Dertleşelim. Kesinleşme kararıHavuz Tayini2024 yılı havuz tayinleriVakıfbank promosyon güncellemesiVakıfbank karımübaşir unvan değişikliği Boşanma Nedeniyle Tayin HakkındaTayin de komisyonun görüş bildirme yetkisi oluyor mu?3+1' e tabi sözleşmeli personel eş durumu tayini

Sözlük

Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 3 2024 Eurovision şarkı yarışması finali 6 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 paranın değer kaybetmesi 2 Her filme başlık açmak 4 Bugün olanlar 6 Halı kenarı çizgileri otobanmış gibi araba sürmek 2 Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1 anı sokması 1 fener ağlama 1

Son Haberler

'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli''Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısıTIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağırŞanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?