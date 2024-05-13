Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 10:51
Lojmanlar rayiç beden üzerinden yeniden değerlendirilecek?

Piyasa fiyatına yakın artırabilir. Ben mi yanlış anladım.


mratanamayan
Aday Memur
13 Mayıs 2024 10:52

ohhhh


ornetorenk
Şef
13 Mayıs 2024 11:03

Lojmanları satacaklar olarak anlıyorum ben.

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