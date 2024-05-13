KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 11:01
3 yıl emekli sayısı kadar personel alımı olacak

ne düşünüyorsununuz ahali?


Gakupo
Memur
13 Mayıs 2024 11:14

Ben aralıktan mayısa kadar hem is hem kpss yaptım mayısta isten ayrılıp 2 ayda full bir kamp planladim ve bu açıklama ile beraber tekrar haziranda ise başlamayı düşünüyorum geçmiş olsun alım falan da olmaz merkeziden artık yapacak bir şey yok boşa çalıştım açıkçası hazirandan temmuza kadar tekrar yapıp sınava girerim o kadar artık


eko26
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:38

işe gelmeden maaş alan bankamatik memurlarını çıkarsalar bunlara hiç gerek kalmayacak


denizcelikk
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:39

ekonomi ve enflasyonun sebebi memurlarmış demek. çözdükleri için teşekkür ederiz.


furkan yedek
Şef
13 Mayıs 2024 12:19
ne desem bilemedim ama ben daha hirsla devam etcem

Esn.t
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:45

Çalışmaya devam mecburen zaten çok az süre kaldı. Eem'den alım azdı artık hiç olmaz bu gidişle ama

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