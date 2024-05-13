Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 11:12
nisan ek dersi
merhaba hocalarım. Fen lisesi, Anadolu lisesi gibi yerlerde görev yapıp Nisan ek dersi yatan var mı acaba?

Aytaç Serbes
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:34

Benim yattı hocam geçen hafta çarşamba günü

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