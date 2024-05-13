Memur Olacaklar! Geçmiş Olsun! Memurluğu Unutun!

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kamuda tasarruf açıklamasıKPSS çalışmayı bırakmalı mıyız?2024 KPSS lisansÖğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?3 yıl emekli sayısı kadar personel alımı olacakKpss deneme soru bankası önerisi ve matematik çalışma yöntem önerisi (yardim)2024 sınavı için İİBF atama puanlari kaç olurMemur Olacaklar! Geçmiş Olsun! Memurluğu Unutun!Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Marmara üni güvenlik soruşturması
Sözlük
Son Haberler
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli''Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısıTIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağırŞanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü
Editörün Seçimi
Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?