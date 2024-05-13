Memur Olacaklar! Geçmiş Olsun! Memurluğu Unutun!

Sadece bizim kurumda emekliliği hak etmiş onlarca insan var. Ancak memur-emekli maaşı uçurumu sebebiyle kimse emekli olmuyor! Olmazda. Yeni tedbirlerle sadece emekli olanın yerine memur alınacağı düşünülürse! Geçmiş olsun gençler

Sadece bizim kurumda emekliliği hak etmiş onlarca insan var. Ancak memur-emekli maaşı uçurumu sebebiyle kimse emekli olmuyor! Olmazda. Yeni tedbirlerle sadece emekli olanın yerine memur alınacağı düşünülürse! Geçmiş olsun gençler