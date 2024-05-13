KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 11:13
Memur Olacaklar! Geçmiş Olsun! Memurluğu Unutun!
Sadece bizim kurumda emekliliği hak etmiş onlarca insan var. Ancak memur-emekli maaşı uçurumu sebebiyle kimse emekli olmuyor! Olmazda. Yeni tedbirlerle sadece emekli olanın yerine memur alınacağı düşünülürse! Geçmiş olsun gençler

Gakupo
Memur
13 Mayıs 2024 11:15

Boşa giden emekler gerçekten. Ben tekrar dışında çalışmayı bırakıyorum artık memur alımı da olmaz geçmiş olsun


denizcelikk
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:37

"Kamu İstihdamı" paketinin detayları

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, (3yıl)

-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.


Bozkurtbakışlı
Şef
13 Mayıs 2024 11:47
Üç yıl çok kısıtlı personel alımı, muazzam sayıda bir memur adayı birikmesine sebepler olur. Gerçekten çok ciddi bir durum. Devlet memur-memur emeklisi maaşı arasındaki uçurumu kaldırmalı ki memur emekli olsun, gençler bir nebze olsun umutlansın.
denizcelikk, 1 saat önce

"Kamu İstihdamı" paketinin detayları

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, (3yıl)

-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

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