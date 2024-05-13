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Editörler : supporters.


13 Mayıs 2024 11:14
Yüksek tezimiz için memurlara yönelik becayiş uygulaması anketimiz var. Görüşlerinizi bekliyoruz.

https://forms.gle/7N7ueJ7MTjByf2Sm9

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