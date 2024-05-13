KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2024 11:37
KPSS çalışmayı bırakmalı mıyız?

Açıklamadan anlaşılan kimse de emekli olmayacağına göre alım sayısı 0 a yakına düşecek. Ben birkaç görüş okuyup ona göre kpss çalışmayı bırakıp ise girmek istiyorum tekrar su an kararsız kaldım. Kpss çalışmayı bırakmak mantıklı geldi sonuçta 95 92 93 puan alacak adamlarla yarışamam 10 alım olur o da 92 puanlarda falan kalır. Emeklerim boşa gitti ama yapacak bir şey yok sanırım şu an bırakmam lazım çalışmayı. Siz çalışmayı bırakacak misiniz?


happydays000
Aday Memur
13 Mayıs 2024 11:41

tabi ki hayır. çalışmaya devam edin. gündem sık değişiyor


Meta55
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 11:58
Çalışmayı bırakın veya bırakmayın ama buraya fazla umut bağlamayın. Gelecek planlarınızı ona göre yapın. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız

bysavci26
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:08

şu aşamada vazgeçmek yerine daha fazla yüklenmek gerek alım sıfır olmayacak az olacak ve atanmak için gerekli puanlar artacak o kadar. Merkezi alımda zaten durum fazla değişmez, diğer sözleşmeli alımlarda tabiki azalma olacak . + Memur emekli aylıkları düzenlenirse emekli olan çok insan olur . Durmak yılmak yok çalışmaya devam!


Meta55
Şube Müdürü
13 Mayıs 2024 12:21
Memur emekli aylıklarına düzenleme yapacak gücü olsaydı hazinenin böyle tasarruf planı açıklamazdı zaten.
bysavci26, 38 dk. önce

şu aşamada vazgeçmek yerine daha fazla yüklenmek gerek alım sıfır olmayacak az olacak ve atanmak için gerekli puanlar artacak o kadar. Merkezi alımda zaten durum fazla değişmez, diğer sözleşmeli alımlarda tabiki azalma olacak . + Memur emekli aylıkları düzenlenirse emekli olan çok insan olur . Durmak yılmak yok çalışmaya devam!


Gakupo
Memur
13 Mayıs 2024 12:28

Merkezi alımda değişme olmaz mı fazla sizce çünkü olmazsa bolumum halkla ilişkiler 10 adam alsa bile şu an performansimi yükseltirsem girebilirim. 80 netlerdeyim ama 90 a kadar çekebilirim ötesi imkansıza yakın 90 netle şansım olur elbet sonuçta bizim bölümden öyle 85 i asabilen çok fazla insan yok. Merkezi alımda değişme olmaması bana yeterli çünkü 90 puan yapabilecek kadar inancım var ama fazlasına inancım yok en kötü 85i geçerim buna motiveyim çalışmam bu yönde bilmiyorum kafam karisik

bysavci26, 38 dk. önce

şu aşamada vazgeçmek yerine daha fazla yüklenmek gerek alım sıfır olmayacak az olacak ve atanmak için gerekli puanlar artacak o kadar. Merkezi alımda zaten durum fazla değişmez, diğer sözleşmeli alımlarda tabiki azalma olacak . + Memur emekli aylıkları düzenlenirse emekli olan çok insan olur . Durmak yılmak yok çalışmaya devam!


Gakupo
Memur
13 Mayıs 2024 12:30

Katılıyorum memur emekli aylığı duzenlenmez benim kafama takılan merkezi alım eğer 2 3 kat düşerse benim bölüme kontenjan bile acmayacaklar o yönden çok karamsarim ki adamlar da emekli olmayacak haliyle

Meta55, 25 dk. önce
Memur emekli aylıklarına düzenleme yapacak gücü olsaydı hazinenin böyle tasarruf planı açıklamazdı zaten.

Esn.t
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:37

Şurada 2 ay gibi bir zaman kaldı şimdi çalışmayı bırakmak saçmalık olur.

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