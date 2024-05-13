KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2024 11:47
Kamuda tasarruf paketi pomemi etkiler mi

Açıklanan kamu tasarruf paketi

POMEM jandarma TSK personel alımlarını etkiler mi

Çok Yazılan Konular

Polis okulu mezunlarına verilen diplomaKbb kronik hastalıkBel fıtığı teşhisiİlişik kesilme sonrası hastaneye sevkGarsonluk mesleği ve polisliğe başvuruPomem sıçrama tahtası ve ağırlık kaldırma önerisi

Sözlük

yapı market 1 Herkesten aynı anlayışı beklememek gerek 3 bir mağduriyetin uzantısı olmak 1 aristokrasi 1 ters yüz 1 grup manga 1 Kamu çalışanları için kravat takma zorunluluğu 3 nasılsın 1 izlanda 1 aurora borealis 1

Son Haberler

'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli''Yerel yönetimler hobi bahçelerinin sorunlarını çözmeli'Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısıTIR'ın içinde bulunduğu otomobile çarptığı anı kaydetti; durumu ağırŞanlıurfa'da düğünde tabancayla vurulan hamile kadın öldü

Editörün Seçimi

Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıCuma günü İş Bırakıyoruz, Daha kaç öğretmen ölmeli !..Promosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?Hangi kitabı okuyorsun?