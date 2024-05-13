Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 11:53
Kamu Tasarruf Planı Kapsamında Destek Personeli Sayısının Azaltılması HK.

Bugün açıklanan "Kamu Tasarruf Planı" maddelerinin bir kısmında destek personelinin azaltılacağından bahsediliyor. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olan var mı? Mevcut destek personellerinin kademeli olarak sözleşmeleri mi feshedilecek? Öyleyse 28 Kasım'da çıkartılan yasa ile 3+1'e tabi olup kadro hakkı elde edecek olan personelin durumu ne olacak? Bir sürü soru işareti oluşmuş durumda..

Kamu istihdamı

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3yıl)

-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu?nda belirlenmesi

-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi


Eak1000
Memur
13 Mayıs 2024 12:23
bende merak ediyorum hocam bunun sonucunu, kafa karışıklığı oluştu azaltılması derken.

Mstfpmk
13 Mayıs 2024 12:33
Alım olmayacaktır.
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