Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Mayıs 2024 12:20
ünilerin servisleri de kalkar mı ?
Arkadaşlar tasarruf tedbirleri kapsamında üniversitesilerin Dr servisleri kalkar mı ?

cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 12:32

önceden servis vardı bizim üniversitede ocak ayından beri istanbulkarta yükleme yapıyorlar


kullaniciadimmm
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:37
hangi üniversite hocam
cevherdudayev1, 15 dk. önce

önceden servis vardı bizim üniversitede ocak ayından beri istanbulkarta yükleme yapıyorlar


cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Mayıs 2024 12:38

gsü

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