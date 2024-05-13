Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 12:24
https://www.memurlar.net/haber/1101615/kamuda-tasarruf-paketi-aciklandi-tum-kurumlar-icin-tasarruf-z

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde tasarruf paketleri açıklandı.

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