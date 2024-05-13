Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2024 12:24
Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde tasarruf paketleri açıklandı.


Muhammet1919
Aday Memur
13 Mayıs 2024 12:49
348 bin sözleşmeli personel var. Bunların işten çıkarılma ihtimali var mıdır?
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